POL Schwaben Nord: Körperliche Auseinandersetzung

Augsburg (ots) - Hochfeld - Am Montag (10.06.2024) gegen 22.00 Uhr fuhr ein 21-Jähriger ohne ausreichenden Führerschein mit einem technisch veränderten Motorroller. Die Polizei hielt den 21-Jährigen im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Den Beamten fielen sofort die technischen Veränderungen am Fahrzeug auf, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Der ...

mehr