Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizeibeamte bei Einsatz verletzt

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Montag (10.06.2024) gegen 14.00 Uhr leistete ein Mann bei der Verbringung in den Polizeiarrest Widerstand und verletzte die Polizeibeamten. Der 47-Jährige wurde bereits im Vorfeld wegen eines Streits von der Polizei aus seiner Wohnung verwiesen. Kurze Zeit später befand sich der 47-jährige Mann wieder vor seiner Wohnung. Er stand dabei sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und zeigte sich gegenüber den Polizeibeamten aggressiv und uneinsichtig. Die Polizeibeamten verbrachten den 47-Jährigen in den Polizeiarrest. Hierbei leistete er mehrfach körperlichen Widerstand und verletzte die Beamten leicht. Die Polizeiinspektion ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell