POL Schwaben Nord: Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgrund technischer Veränderung

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Montag (10.06.2024) gegen 22.00 Uhr fuhr ein 21-Jähriger ohne ausreichenden Führerschein mit einem technisch veränderten Motorroller. Die Polizei hielt den 21-Jährigen im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Den Beamten fielen sofort die technischen Veränderungen am Fahrzeug auf, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Der Fahrer hatte offenbar die Drossel am Motorroller entfernt. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt und wird technisch überprüft. Den 21-jährigen Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da er für das Fahrzeug keine ausreichende Fahrerlaubnis besaß.

