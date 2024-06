Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallfluchten im Stadtgebiet

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Sonntag (09.06.2024), zwischen 09.30 Uhr und 12.00 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Täter mit einem Fahrzeug einen geparkten blauen Opel in der Zusamstraße. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Am Montag (10.06.2024), zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr, touchierte ein weiterer bislang unbekannter Täter mit einem gelben Fahrzeug einen Zaun in der Tauroggener Straße. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter mit dem gelben Fahrzeug, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hammerschmiede - Am Montag (10.06.2024), zwischen 15.15 Uhr und 16.50 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Täter mit einem Fahrzeug einen geparkten roten VW in einem Parkhaus in der Neuburger Straße. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hochzoll - Am Montag (10.06.2024), zwischen 13.00 Uhr und 19.30 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Täter mit einem Fahrzeug einen geparkten schwarzen Mitsubishi in der Wettersteinstraße. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt in den vier Fällen unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell