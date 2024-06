Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mehrere Scheiben an Autos beschädigt

Augsburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (09.06.2024) 20.00 Uhr bis Montag (10.06.2024) 15.00 Uhr kam es in zwei Stadtteilen von Augsburg zu Sachbeschädigungen an geparkten Autos. Wolfram-Herrenbachviertel - Ein unbekannter Täter schlug im Zeitraum von Sonntag bis Montag insgesamt bei neun Fahrzeugen die Beifahrerscheibe ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts aus den Fahrzeugen entwendet. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei Augsburg Süd ermittelt gegen den unbekannten Täter wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der 0821/323-2710 entgegen. Hochzoll - Auch in Hochzoll schlug ein bislang unbekannter Täter zu und zerstörte die Heckscheibe eines abgestellten Autos. Es wurden keine Gegenstände aus dem Auto entwendet. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt gegen den unbekannten Täter wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell