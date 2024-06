Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Erneuter Presseaufruf wegen Unfallflucht (bereits berichtet am 04.03.2024)

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am Freitagabend (02.02.2024), gegen 19:30 Uhr, überquerte ein 39-Jähriger mit seiner Begleiterin die Neuburger Straße bei Hausnummer 217 auf Höhe eines Supermarktes bei der dortigen Fußgängerinsel. Eine Autofahrerin befuhr hier die Neuburger Straße. Als diese die Fußgängerinsel passiert hatte, querten der 39-Jährige und seine Begleiterin die zweite Straßenhälfte.

Die Autofahrerin legte daraufhin den Rückwärtsgang ein, fuhr gegen den 39-Jährigen und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Geschädigte erlitt diverse Schürfwunden an den Beinen und begab sich nach Hause, da er und seine Begleiterin unter Schock standen. Als er am folgenden Tag starke Schmerzen hatte, rief er den Rettungsdienst. Hier wurde eine mögliche Fraktur des linken Fußes diagnostiziert und der 39-Jährige in das Krankenhaus Friedberg gebracht.

Die Unfallverursacherin wurde von den Beiden wie folgt beschrieben:

- ca. 20 Jahre alt, braune Haare, sie fuhr einen blauen Kleinwagen, Marke oder Kennzeichen sind nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost, unter der Tel. 0821/323-2310, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell