Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Körperverletzung unter Heranwachsenden

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Montag (10.06.2024) wurde ein 35-Jähriger von mehreren Heranwachsenden am Schlössle körperlich angegangen.

Gegen 13.00 Uhr befand sich der 35-jährige Mann am Schlössle in Lechhausen. Offenbar provozierten die Heranwachsenden den dort wartenden 35-Jährigen. Im weiteren Verlauf verlagerte sich der Streit in die Quellenstraße. Hier kamen noch weitere Personen hinzu. Der Streit entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung in deren Folge der 35-jährige Mann leicht verletzt wurde.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun in der Sache wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0821/323-2310 erbeten.

