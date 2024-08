Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Körperliche Auseinandersetzung, Unfälle, Einbruch, Unfallflucht

Waiblingen: Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof

Am Montagabend gegen 21:20 Uhr kam es am Bahnhof Waiblingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 36-jährigen Mann und einer Gruppe junger Männer. Der 36-Jährige hatte hierbei Verletzungen an der Hand davongetragen. Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Beteiligten laufen. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen, Tel: 07151 950422.

Waiblingen: Unfall mit verletztem Radfahrer

Am Montagmittag gegen 12:30 Uhr befuhr ein 44-jähriger Radfahrer die Ludwigsburger Straße in Fahrtrichtung Schmidener Straße. Auf Höhe der Einmündung Fuggerstraße missachtete eine 17-jährige Hyundai-Fahrerin die Vorfahrt des Radfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro, am Auto in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Backnang: Wohnungseinbruch

Unbekannte brachen am Montag in der Zeit zwischen 18 Uhr und 23.20 Uhr in der Hamburger Straße in ein Wohnhaus ein. Hierzu wurde ein Fensterglas eingeschlagen, um sich auf diesem Wege Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Aus der Wohnung wurden den ersten Feststellungen zufolge keine Wertsachen, jedoch diverse Schlüssel mitgenommen. Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Fellbach: Unfallzeugen gesucht

Ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer bog am Montag gegen 17.50 Uhr von der Steinbeisstraße nach links auf die Stuttgarter Straße ein und stieß hierbei mit einem Ford-Transit zusammen, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Unklar ist, wer von den beiden Autofahrern an der ampelgeregelten Kreuzung bei Rot in den Kreuzungsbereich einfuhr. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Urbach: Unfallflucht

Im Laufe des Montags stieß ein unbekannter Autofahrer in der Schrödergasse beim Parken gegen einen Pkw BWM und verursachte hierbei ca. 1000 Euro Sachschaden. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne das Ereignis zu melden. Hinweise auf den unbekannten Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

