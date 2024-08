Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diesel entwendet - Unfall unter Alkoholeinfluss - Streit in der LEA - Unfallflucht - Unfall

Abtsgmünd: Diesel entwendet

Aus einem LKW DAF, der von Montag auf Dienstag auf einem Parkplatz, kurz nach Ortsende Untergröningen in Fahrtrichtung Abtsgmünd geparkt war, wurde in der Nacht etwa 1000 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07366 96660 entgegen.

Neresheim: Gestürzte Radfahrerin

Beim Befahren des abschüssigen Schlehenwegs verlor am Montag gegen 18:25 Uhr eine 58-jährige Radfahrerin die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Hierbei verletzte sie sich und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Jagstzell: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Freitagabend gegen 21:30 Uhr konnte durch zeugen ein lauter Knall wahrgenommen werden. Bei der Nachschau konnte im Bereich Schulstraße / Oberer Weiler ein verunfallter BMW festgestellt werden, in welchem der sichtlich alkoholisierte Fahrer noch saß. Bei einer Überprüfung durch die eintreffenden Polizeibeamten konnte ein Atemalkoholgehalt von über 2 Promille festgestellt werden. Der Führerschein des 25-jährigen Fahrers wurde beschlagnahmt. Zudem wurde in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. An dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Ellwangen: Streit in der LEA

Am Dienstag um kurz nach 0:30 Uhr wurde die Polizei in die LEA in der Georg-Elser-Straße gerufen. Dort gerieten zwei 27 und 34 Jahre alten Bewohner in Streit und griffen sich gegenseitig an. Beide Bewohner verletzten sich hierbei oberflächlich mit einem Messer. Die beiden Streithähne konnte durch die eintreffenden Beamten getrennt und die Lage beruhigt werden.

Ellwangen: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Ein PKW Toyota, der in der Straße Im Fichtenbuck geparkt war, wurde am Montag zwischen 16 Uhr und 18:10 Uhr von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem Toyota entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den unfallflüchtigen Fahrer nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

