Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.12.2023

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Neckarsulm: Betrunkener Krad-Lenker gestürzt

Am Samstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, war ein 59-Jähriger mit seiner Harley-Davidson auf der L 1095 zwischen Neuenstadt und Neckarsulm unterwegs. Als er sich auf der Höhe von Amorbach befand, bremste er sein Krad aufgrund eines Staus ab. Der 59-Jährige verlor dabei die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An seinem Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verunglückte unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von beinahe zwei Promille. Eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme seines Führerscheines waren die Folge für den 59-Jährigen.

Main-Tauber-Kreis

Lauda-Königshofen: Sattelzug mit Dönerspießen verunglückt

Am frühen Sonntag, gegen 02.30 Uhr, war ein 20-jähriger Sattelzug-Lenker mit seinem 40-Tonner auf der BAB 81 von Würzburg in Richtung Stuttgart unterwegs. Im Bereich der Schüpfbachtalbrücke, zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und Ahorn, platze der rechte Vorderreifen der Zugmaschine. Dadurch kam der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Betonschutzwand. Diese wurde dabei erheblich beschädigt. Anschließend lenkte der 20-Jährige wieder nach links und prallte mit dem Sattelzug gegen die Mittelschutzplanke. Nur durch glückliche Umstände wurde diese nicht durchbrochen, jedoch auf den Überholstreifen der Gegenrichtung gedrückt. Des Weiteren kamen dort Trümmerteile zum Liegen. Der Sattelzug gelangte anschließend quer zur Fahrtrichtung zum Stillsand. Ein Teil der Ladung, bestehend aus 21 Tonnen Dönerfleisch, stürzte dabei auf die Fahrbahn. Der Fahrer eines nachfolgenden Pkw Renault fuhr über die Dönerspieße und beschädigte sein Fahrzeug. Der 20-jährige Sattelzug-Lenker wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An seinem Fahrzeug sowie der Ladung entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 70 000 Euro. Der Schaden an dem Renault wird auf ca. 1 000 Euro beziffert. An der Autobahneinrichtung entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20 000 Euro. Derzeit ist die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und Ahorn voll gesperrt, da sich die Bergungs- und Aufräumarbeiten noch den ganzen Tag hinziehen werden.

Hohenlohekreis

Ingelfingen: Unfallflüchtiger VW Golf gesucht

Am Freitagabend, gegen 17.45 Uhr, war eine 32-Jährige mit ihrem Seat Ibiza auf der K 2381, zwischen Dörrenzimmern und Eberstal, unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt kam ihr ein Pkw entgegen, der seine rechte Fahrbahnseite nicht einhielt und den linken Außenspiegel des Seat streifte. Dadurch entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Aufgrund eines Außenspiegels, der von dem unfallverursachenden Fahrzeug am Unfallort zurückblieb, dürfte es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen VW Golf, Farbe dunkelblau, Baujahr 2006, handeln. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Künzelsau, Tel. 07940 9400, entgegen.

Kupferzell: Einbrecher unterwegs

Im Laufe des Samstags brachen in Kupferzell sowie im Teilort Westernach Unbekannte in zwei Wohnhäuser ein. In der Zeit von 16.30 Uhr bis 21.30 Uhr machte sich ein Einbrecher dabei an einem Haus in der Öhringer Straße in Kupferzell zu schaffen. Nachdem er ein Fenster aufgebrochen hatte, gelangte er in das Haus. Er konnte dort Schmuck und Wertgegenstände mit einem Gesamtwert von mehreren Tausend Euro finden. In ein Einfamilienhaus Im Seefeld in Westernach gelangte ein Unbekannter über ein Kellerfenster. Er durchsuchte das Haus, wurde dabei aber vermutlich gestört, so dass er ohne Beute flüchtete. Hier dürfte sich die Tatzeit in den späten Nachmittagsstunden bzw. frühen Abendstunden des Samstags bewegen. Hinweise zur Aufklärung der Einbrüche erbittet das Polizeirevier Künzelsau, Tel. 07940 9400.

Neckar-Odenwald-Kreis

Hardheim: Radfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt Ein 35-jähriger Mann war am Samstag, gegen 17.00 Uhr, mit seinem Rad auf der B 27 von Höpfingen nach Hardheim unterwegs. Am Ortseingang Hardheim stürzte der 35-Jährige auf der abschüssigen Straße ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich dabei so schwer, dass er mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Leider trug der Verunglückte keinen Schutzhelm, mit welchem er die schweren Kopfverletzungen möglicherweise hätte vermeiden können. Die Unfallermittlungen dauern an.

Aglasterhausen: Unfall verursacht und geflüchtet

Am Samstagabend, gegen 17.50 Uhr, war ein 71-jähriger mit seinem VW auf der B 292 von Obrigheim in Richtung Sinsheim unterwegs. Im Bereich Aglasterhausen bog von links, aus Richtung Daudenzell kommend, ein 47-jähriger Daimler-Lenker nach links auf die B 292 ein und missachtete dabei die Vorfahrt des VW-Fahrers. Nachdem es auf der B 292 zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen war, wendete der 47-Jährige und flüchtete in Richtung Daudenzell. Die Polizei in Mosbach fahndete mit mehreren Streifen nach dem Unfallflüchtigen und konnte dessen Fahrzeug letztendlich in Daudenzell, versteckt hinter einem Gebäude, auffinden. Der in einem Nachbarort wohnhafte Unfallflüchtige konnte wenig später an seiner Wohnadresse festgestellt werden. Obwohl er leugnete, gefahren zu sein, ergaben die polizeilichen Ermittlungen, dass diese Angaben nicht der Wahrheit entsprachen. Da der 47-Jährige, der derzeit keine Fahrerlaubnis besitzt, bei seiner Überprüfung offensichtlich unter alkoholischer Beeinflussung stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme veranlasst.

Werner Lösch

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell