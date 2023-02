Hauptzollamt Köln

HZA-K: Zoll: Mehr als 50 Kilogramm Marihuana in nur einer Nacht - Drogenspürhunde Paula und Abby wieder erfolgreich - Drogen in 15 Paketsendungen auf dem Weg aus den USA nach Großbritannien

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Köln (ots)

In der Nacht vom 4. auf den 5. Januar erschnüffelten die Drogenspürhunde Paula und Abby mehr als 50 Kilogramm Marihuana verteilt auf 15 Paketsendungen am Flughafen Köln/Bonn.

"Erst vor knapp drei Wochen hatten unsere vierbeinigen Kolleginnen eine bemerkenswerte Aufgriffsserie in nur einer Nacht mit knapp 62 Kilogramm Marihuana. Dass sie nun erneut Drogen mit einem Straßenverkaufswert von mehr als einer halben Million Euro gefunden haben, macht natürlich die Hundeführer aber auch den ganzen Kölner Zoll stolz", freut sich Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Alle Pakete waren auf dem Weg aus den USA nach Großbritannien und sollten Schuhe, Bekleidung, Medizinprodukte oder Kinderspielzeug enthalten.

"Insgesamt haben wir 14 Drogenspürhunde am Flughafen im Einsatz. Im Zusammenspiel mit ihren Hundeführerinnen und Hundeführern finden alle regelmäßig Drogen in Paketen, Koffern, Pkws, Reisebussen, Zügen und auch Haus- und Wohnungsdurchsuchen. Aber aktuell haben Paula und Abby einfach einen besonders guten Lauf", so Ahland weiter.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen.

Original-Content von: Hauptzollamt Köln, übermittelt durch news aktuell