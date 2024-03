Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person- Kradfahrer verstirbt

Hattingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 10.03.2024, gegen 17:20 Uhr, auf der Elfringhauser Straße verstarb ein 30-jähriger Oberhausener. Er war mit seinem Motorrad der Marke BMW auf der Elfringhauser Straße in Fahrtrichtung Velbert unterwegs. Aus derzeit ungeklärter Ursache stützte er in einer Linkskurve zu Boden und prallte gegen die Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Krad stark beschädigt. Der 30-Jährige verstarb auf Grund der schweren Verletzungen an der Unfallstelle. Ein Unfallaufnahmeteam wurde für die Unfallaufnahme eingesetzt. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.

