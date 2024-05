Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Parkunfall mit Flucht des Unfallverursachers auf dem Parkplatz Am Markt, in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 22.05.2024 kam es im Tatzeitraum von 10:00 Uhr bis 12:15 Uhr auf dem Parkplatz Am Markt in St. Ingbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten, schwarzen Kleinwagen (Suzuki Splash) und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Tatfahrzeug um einen hellblauen Pkw handelte. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Tel.: 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell