Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Einbruch in Einkaufszentrum in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

In der Nacht vom 13.05.2024 auf den 14.05.2024 haben Unbekannte versucht, in das Einkaufszentrum im Grubenweg in St. Ingbert einzubrechen. Der oder die Täter versuchten sich über das Dach des Gebäudekomplexes Zugang zum Gebäudeinnern zu verschaffen. Letztendlich scheiterten sie, beschädigten das Dach jedoch erheblich. Es wird von einem Sachschaden im 5-stelligen Bereich ausgegangen. Die Tat wurde erst am Morgen des 14.05.2024 entdeckt. Sollten Anwohner oder Passanten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

