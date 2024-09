Polizei Braunschweig

POL-BS: Trickdiebstahl - Hohe Schadenssumme

Braunschweig (ots)

Schapen, 24.09.24, 12:00h

Unbekannter Trödelsammler erbeutet Schmuck

In den Mittagsstunden des vergangenen Dienstags klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Haustür einer 85-jährigen Braunschweigerin. Unter dem Vorwand, Elektroartikel für einen anstehenden Flohmarkt zu sammeln, sprach er vor. Nach mehrfachem Fragen wurde der Mann in das Haus gelassen und ging gemeinsam mit der Seniorin in den Keller. Nachdem er sich dort ein Gerät angeschaut hatte, ging er unvermittelt zurück nach oben, während die Dame zunächst im Keller verblieb. Als sie nach einiger Zeit selber ins Erdgeschoss zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Haustür offenstand und der Mann verschwunden war. Außerdem musste sie feststellen, dass eine Weste und mehrere Schmuckschatullen aus dem Haus entwendet wurden. Sie erstattete Anzeige, die Kriminalpolizei leitete die Ermittlungen ein. Der Schaden beläuft sich auf eine fünfstellige Summe.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 70 Jahre alt, 170cm groß, kräftig, braune/graue Kleidung, Hut.

Zeugen, die den Täter am Dienstag beobachtet haben, werden gebeten Sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0531- 476 2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell