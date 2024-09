Polizei Braunschweig

POL-BS: Mann angespuckt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Bohlweg

01.08.2024, 12.00 Uhr

Täter unbekannt

Bereits am Donnerstag, dem 01. August, wurde in den Mittagsstunden ein 69-jähriger Braunschweiger, nach dem Verlassen der Straßenbahn an der Haltestelle Schloß, durch einen Unbekannten ins Gesicht gespuckt. Erst eine Woche später zeigte der Rentner den Vorfall bei der Polizei an.

Ein Mann und eine Frau, die vermutlich Zeugen der Spuckattacke waren, gaben dem Rentner gegenüber an, dass sich der Täter in eine nahegelegene Lokalität begeben habe.

Aus Angst und verstört über das Geschehene, sei der 69-Jährige allerdings nicht hinterhergegangen.

Beschrieben wurde der Täter wie folgt:

- männlich - ca. 25 - 30 Jahre alt - 180cm groß, athletisch - dunkle Haare, Stoppelbart - dunkel gekleidet

Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

In diesem Zusammenhang werden nun Zeugen gesucht, die Angaben zu diesem Vorfall machen können. Explizit das Pärchen, was den Vorfall beobachtet haben könnte, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell