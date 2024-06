Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Brand an der Theodor-Heuss-Realschule - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen

Oberhausen (ots)

Am späten Samstagnachmittag (22.06.), kam es gegen 17:50 Uhr, zu einem größeren Brandereignis an der Theodor-Heuss-Realschule an der Tackenbergstraße in Oberhausen, über das die Berufsfeuerwehr Oberhausen bereits in einer Pressemitteilung berichtete (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115881/5807257).

Nach ersten Erkenntnissen und Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 der Polizei Oberhausen, das u.a. für Brandursachenermittlungen zuständig ist, gehen wir von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Unbekannte hatten zwei Altpapiercontainer in Brand gesetzt; das Feuer griff wenig später auf Teile des Gebäudes über, was aufwendige Löscharbeiten zur Folge hatte. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden.

Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten um Hinweise von Zeugen, die möglicherweise in dem Bereich der Tackenbergstraße an dem besagten Nachmittag verdächtige Beobachtungen von Personen etc. gemacht haben. Melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 11 der Polizei Oberhausen unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell