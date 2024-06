Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brand an der Theodor-Heuss-Realschule - Feuerwehreinsatzkräfte vor Ort

Oberhausen (ots)

Am frühen Samstagabend wurde die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Oberhausen über eine Rauchentwicklung an der Theodor-Heuss-Realschule an der Tackenbergstraße informiert.

Aktuell sind rund 60 Einsatzkräfte von Berufs- und freiwilliger Feuerwehr mit Löschzügen und zwei Drehleitern vor Ort, um den Brand in der Zwischendecke des Verwaltungsgebäudes unter Kontrolle zu bringen und ein Überspringen auf die anliegenden Gebäudeteile zu verhindern. Die Feuerwehr wird zudem von den Johannitern mit einer Drohne unterstützt.

Die Bevölkerung wurde wegen der Rauchentwicklung auch über die NINA-App informiert. Eine Gefahr für Anlieger besteht nicht. Dennoch werden die Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wir bitten darum, sich weiterhin über NINA zu informieren.

Zur Brandursache kann aktuell noch keine Aussage gemacht werden.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell