Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: "Tochter tötet Radfahrerin!" - Mutter mit Ultimatum unter Druck gesetzt

Oberhausen (ots)

"Guten Tag, hier ist die Polizei. Ihre Tochter ist bei Rot über eine Ampel gefahren und hat dabei eine Fahrradfahrerin erfasst. Die Radfahrerin ist tot! Das laute Weinen im Hintergrund kommt von Ihrer Tochter, die festgenommen wurde! Sie haben jetzt eine Stunde Zeit die Kaution in Höhe von 46.000 Euro zum Amtsgericht am Friedensplatz zu bringen!"

Das ist der sinngemäße Wortlaut eines Anrufs bei einer 89-Jährigen aus Lirich-Nord am späten Freitagnachmittag (21.06.).

"Alles gelogen, wie kann man darauf hereinfallen?", denken Sie sich jetzt vermutlich, liebe Leserin, lieber Leser. Ein schwacher Moment, ein dummer Zufall, gepaart mit einem gewissen Alter - viele Menschen haben bereits auf diese Weise Hab und Gut verloren.

Aber nicht in dem aktuellen Fall. Die 89-Jährige rief ihre Tochter über eine bekannte Nummer an, die sofort die Polizei über den Betrugsversuch informierte. Der Mann am Telefon habe aktzentfreies Deutsch gesprochen und war geschätzte 40 bis 50 Jahre alt.

Bitte warnen Sie Ihre (älteren) Mitmenschen vor dieser Masche, die in unterschiedlichsten Variationen auftreten kann. Machen Sie Ihnen eine Liste mit bekannten Rufnummern, die nach dem sofortigen Auflegen angerufen werden können.

Danke für Ihre Unterstützung!

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell