POL-OB: Wohnungseinbruchsradar Oberhausen

In der vergangenen Woche wurden vier Wohnungseinbrüche in Oberhausen angezeigt - in zwei Fällen blieb es dank gut gesicherter Fenster und Türen beim Versuch.

Da nun bald die Urlaubszeit beginnt, sollten Sie folgende Regeln beachten, um den Einbrechern das Leben möglichst schwer zu machen:

- Lassen Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung durch eine Person Ihres Vertrauens betreuen und für einen belebten Eindruck sorgen. Briefkasten leeren, Rollläden bedienen etc.

- Sichern oder Verschließen Sie Gegenstände, die für einen Einbruch genutzt werden könnten, wie Leitern, Werkzeuge, Gartengeräte oder Mülltonnen.

- Vermeiden Sie öffentliche Angaben über Ihre Urlaubsabwesenheit, beispielsweise auf dem Anrufbeantworter oder in sozialen Netzwerken.

