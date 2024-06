Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Einbruch in Schule endete für drei junge Tatverdächtige in Handschellen

Oberhausen (ots)

Am Donnerstagabend (20.06.) wurden um 21:05 Uhr zahlreiche Funkstreifenwagenbesatzungen von der Leitstelle zur Liebknechtstraße bzw. der dortigen Falkensteinschule (Hausnummer 115) entsandt. Einem Zeugen fielen mehrere Personen auf, die sich augenscheinlich unberechtigt Zugang zum Schulgebäude verschafft hatten. Konzertiert wurde das betroffene Gelände durch die Kräfte der Polizei Oberhausen umstellt und durchsucht. Drei Personen erblickten die Beamten und ergriffen sofort die Flucht, die wenig später endete. Nach einer kurzen Verfolgung der Tatverdächtigen konnten diese in einem angrenzenden Garagenhof von den Polizisten gestellt werden. Drei Personen im Alter von 12 bis 13 Jahren mit den Nationalitäten: deutsch-italienisch, serbisch und rumänisch wurden nach einer Durchsuchung, bei dem u.a. Einbruchswerkzeug sichergestellt wurde, zur Wache gebracht. Dort wurden sie im Laufe des Abends von den jeweiligen Erziehungsberechtigten bzw. von Mitarbeitenden des örtlichen Jugendamtes abgeholt. Am Schulgebäude konnte u.a. ein aufgehebeltes Fenster festgestellt werden; die weitere kriminaltechnische Auswertung dauert noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell