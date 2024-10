Polizei Braunschweig

POL-BS: Gemeinsame Verkehrshinweise der Polizeidirektion Braunschweig und der Bundespolizeiinspektion Hannover zum Derby am 6. Oktober

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 01.10.2024 - Das Fußballspiel der 2. Bundesliga zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 findet am 6. Oktober 2024 um 13:30 Uhr statt.

Uwe Lange, Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Braunschweig und Gesamteinsatzleiter: "Wir freuen uns auf ein sportlich interessantes Großereignis und hoffen auf friedliche Gäste- und Heimfans, die dieses Derby als ein Erlebnis der sportlichen Art begleiten wollen. Natürlich ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen, über die wir rechtzeitig auf unseren Social Media-Kanälen informieren werden."

Im Rahmen dieser Begegnung sind folgende Verkehrshinweise zu beachten:

Rund um das Eintracht-Stadion kommt es zu Straßensperrungen im Zeitraum von 10 bis 17 Uhr. Die Hamburger Straße ist stadtauswärts zwischen der Kreuzung Siegfriedstraße und Kreuzung Schmalbachstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt, während die Gifhorner Straße stadteinwärts zwischen der Schmalbachstraße und der Straße "Am Schwarzen Berge" nicht befahrbar ist. Anliegerinnen und Anlieger, die zum Wohngebiet Vorwerksiedlung und zum Schwarzen Berg aus Richtung Norden wollen, sind von den Sperrungen ausgenommen. Die Parkplätze P1 bis P3 am Stadion können von Personen mit Berechtigungsschein durchgehend erreicht werden. Die Zufahrt zur Shell-Tankstelle an der Hamburger Straße bleibt durchgehend möglich. Als Parkmöglichkeit für anreisende Gästefans steht die Parkfläche am Straßenverkehrsamt (Porschestraße) zur Verfügung. Von dort aus fahren Shuttlebusse zum Stadion. Für eine Umfahrung der Hamburger Straße sowie der Gifhorner Straße werden die Stadtautobahnen 391 und 392 empfohlen.

Zu Beeinträchtigungen im Verkehr kommt es ebenfalls im Bereich des Braunschweiger Hauptbahnhofs in der Zeit von ca. 10:30 Uhr bis ca. 13:30 Uhr sowie von ca. 15:30 Uhr bis ca. 18:30 Uhr: Die Ackerstraße ist von der Helmstedter Straße kommend für Anwohnerinnen und Anwohner nur bis zur Hausnummer 66 A befahrbar. Von dort bis zur Kreuzung Salzdahlumer Straße ist die Ackerstraße aus beiden Richtungen nicht befahrbar. Der Ausgang und Parkplatz Hauptbahnhof Süd (Ackerstraße) sind für An- und Abreisende nicht nutzbar. Der Südparkplatz wird ausschließlich für den fußläufigen Weg der Gästefans genutzt, die mit dem eingesetzten Entlastungszug der Westfalenbahn (Kapazität von ca. 1500 Sitz- und Stehplätzen) am Hauptbahnhof Braunschweig anreisen und von der Ackerstraße mit Shuttlebussen zum Stadion gebracht werden.

Der Polizeiführer der Bundespolizei, Polizeidirektor Martin Kröger sagt hierzu: "Ich bitte in diesem Zusammenhang bereits jetzt alle Nutzer des Bahnhofs Braunschweig Hauptbahnhof um Berücksichtigung dieser Hinweise für die eigene Planung und um Verständnis für die ggf. entstehenden erforderlichen polizeilichen Maßnahmen. Darüber hinaus empfehle ich dringend, den Parkplatz Süd am Hauptbahnhof Braunschweig an diesem Tag aus den genannten Gründen zu meiden und stattdessen die Park-möglichkeiten auf der Ost- und Westseite des Hauptbahnhofs zu nutzen."

Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) setzt - wie bei allen Heimspielen von Eintracht Braunschweig - zusätzliche Stadtbahnen zwischen den Haltestellen "Hauptbahnhof" und "Gesundheitsamt" sowie zwischen "Heideblick" in Wenden und "Schmalbachstraße" ein. Die Haltestelle "Stadion" wird am Spieltag nicht befahren. Stadionbesuchende müssen die Haltestellen "Gesundheitsamt" und "Schmalbachstraße"nutzen. Die Eintrittskarten zum Fussballspiel gelten gleichzeitig als Fahrausweise der BSVG ab drei Stunden vor Spielbeginn und bis Betriebsschluss in der Tarifzone 40. Aus der Weststadt und Broitzem kommend werden zusätzliche Fahrten der SEV-Linien 3E und 5E angeboten, ebenso eine zusätzliche Fahrt der Linie 424 aus Wendhausen.

Der Taxistand in Höhe des Eintracht-Stadions wird in Richtung Süden verlegt und befindet sich gegenüber dem Freizeitbad Wasserwelt.

Die Polizeidirektion Braunschweig informiert vollumfänglich über den Einsatz anlässlich des Derbys auf ihren Social Media-Kanälen: - WhatsApp Channel "Polizei Braunschweig" - X-Nutzerinnen und -Nutzer bei Polizei Braunschweig (https://twitter.com/Polizei_BS) - Threads-Nutzerinnen und -Nutzer bei @polizei.braunschweig (https://www.threads.net/@polizei.braunschweig)

Während des Einsatzes wird die Polizei Drohnen einsetzen. Diese befinden sich im Luftraum rund um das Stadion, den Hauptbahnhof und lageangepasst an sich darstellenden Schwerpunkten. Polizeihubschrauber befinden sich ebenfalls im Einsatz, um das Geschehen rund um das Spiel zu überblicken. Der Luftraum um das Stadion wird dabei am Einsatztag zwischen 00.00 - 24.00 Uhr als Einsatzraum der Polizei markiert. Das Einfliegen privater Drohnen ist in dieser Zeit untersagt.

