Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 21.03.2024 - Audis in Cremlingen und Sickte gestohlen

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen, OT Destedt, Kalkofenweg, 19.03.24, 21:50 Uhr - 20.03.24, 06:30 Uhr

Sickte, An der Trift, 19.03.24, 18:30 Uhr - 20.03.24, 07:25 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Ortschaft Destedt in der Gemeinde Cremlingen ein Audi A4 entwendet, welcher verschlossen in der Einfahrt auf dem Grundstück des Eigentümers abgestellt war.

Im fast identischen Zeitraum wurde einer weiterer Audi, hier ein A6, in Sickte entwendet. Auch hier stand das Auto verschlossen auf dem Grundstück des Geschädigten.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 50.000EUR.

Die Polizei Cremlingen bittet um Zeugenhinweise oder mögliche Videoaufzeichnungen aus dem Bereich. Hierzu kann die 05306/932230.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell