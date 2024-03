Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.03.2024.

Peine (ots)

Ältere Menschen erhielten Schockanrufe, Polizei warnt.

Stadtgebiet von Peine, Gemeinde Ilsede, 20.03.2024 (Tagesverlauf).

In derzeit vier bekannt gewordenen Fällen erhielten Seniorinnen und Senioren Anrufe angeblicher Polizeibeamter. In allen Fällen wurde den Angerufenen mitgeteilt, dass ihre Kinder einen Verkehrsunfall verursacht haben und hierbei ein Mensch zu Tode kam. In allen Fällen wurden hohe fünfstellige Kautionssummen gefordert. Es kam jedoch zu keiner Übergabe des Geldes.

Die Polizei warnt.

Insbesondere ältere Herrschaften sind Ziel von Täterbanden. Bitte fallen sie nicht auf diese Masche herein. Die Polizei wird Sie niemals am Telefon auf eine Kaution nach einem angeblichen Verkehrsunfall mit Todesfolge ansprechen. Bitte seien Sie immer vorbereitet und trauen einem solchen Anrufer nicht. Bitte informieren Sie unverzüglich ihre "echte" Polizei und sprechen Sie mit Personen ihres Vertrauens. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell