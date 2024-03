Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.03.2024 - Müllcontainer in Brand

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Friedrich-Ludwig-Jahn-Platz, 20.03.2024, 01:30 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind am "Sportpark Meesche" drei Müllcontainer in Brand geraten. Dabei wurde auch ein danebenbefindliches Verkaufshäuschen beschädigt.

Die Feuerwehr Wolfenbüttel konnte den Brand schnellstmöglich löschen. Die Container wurden vollständig zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter 05331/9330.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell