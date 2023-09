Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Fest bei der Feuerwehr: Bürgermeister Stephan Reinders verleiht Ehrenzeichen

Bedburg-Hau (ots)

Am Samstagabend (02.09.2023) haben der Bedburg-Hauer Bürgermeister Stephan Reinders und der Leiter der Feuerwehr Klaus Elsmann im Huisberdener Festzeit ein Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold (35 Jahre) verliehen.

"Die Arbeit der Feuerwehr ist Teamarbeit. Gerade bei der Freiwilligen Feuerwehr spielt die Gemeinschaft eine große Rolle. Innerhalb der Feuerwehr gibt es viele Möglichkeiten sich einzubringen. Es gibt Gerätewarte, die sich um die Pflege der Geräte und Fahrzeuge kümmern. Jugendfeuerwehrwarte und Betreuer:innen in, die dafür Sorge tragen, dass uns der Nachwuchs nicht ausgeht. Freiwillige Feuerwehr steht für Kameradschaft, Zusammenhalt und gemeinsames Wirken", sagte Klaus Elsmann in seiner kurzen Ansprache, "was vielen nicht klar ist, dass rund 95 % der Feuerwehrleute in Deutschland in der Freiwilligen Feuerwehr tätig sind, also ehrenamtlich." Und deshalb, so Elsmann weiter, gilt ein besonderer Dank den Arbeitgebern der Feuerwehrangehörigen. "Ich möchte mich recht herzlich bei den verschiedenen Arbeitgebern für das aufgebrachte Verständnis bedanken. Es ist nicht selbstverständlich, dass sie ihre dringend benötigten Mitarbeitenden freistellen".

Ehrungen für Einsatzdienst

Mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold würdigt die nordrhein-westfälische Landesregierung 35 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr.

Für 35 Jahre Dienst in der Feuerwehr wurde geehrt: Josef Lensing (Einheit Hasselt).

Mit der Ehrennadel würdigt der Verband der Feuerwehren (VdF) NRW langjährige Mitgliedschaften in der Feuerwehr. Die Auszeichnung erfolgte durch den Kreisbrandmeister Rainer Gilles.

Für 40 Jahre Dienst in der Feuerwehr wurde geehrt: Franz-Josef Burke (Einheit Hau). Für 50 Jahre Dienst in der Feuerwehr wurde geehrt: Walter Bouten (Einheit Qualburg). Für 60 Jahre Dienst in der Feuerwehr wurde geehrt: Johannes Kusenberg (Till-Moyland). Für 70 Jahre Dienst in der Feuerwehr wurde geehrt: Kurt Hövelmann (Hau).

Aus dem aktiven Feuerwehrdienst wurde entlassen: Martin Plessow (Huisberden/Emmericher-Eyland/Bylerward).

Auch wurde der neue stellvertretende Einheitsführer der Löscheinheit Hau offiziell im Amt bestätigt. Die Aufgabe hat Stefan Ooster übernommen, der auch zum Unterbrandmeistermeister befördert wurde. Eine Ernennungsurkunde zum stellvertretenden Sicherheitsbeauftragten der Feuerwehr erhielt Kai van de Loo (Einheit Till-Moyland).

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell