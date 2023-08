Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Feuer am Voltaire-Weg

Bedburg-Hau (ots)

Am Samstagabend (26.08.2023) wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau um 19:40 Uhr mit dem Alarmstichwort "Brennt Baum" auf den Voltaire-Weg am Waldmannspfad alarmiert. Vor Ort brannte ein Baumstumpf in voller Ausdehnung.

Umgehend wurde ein Löschangriff mit einem C-Rohr unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vorgenommen. Eine Ausbreitung des Feuers auf die angrenzende Vegetation konnte verhindert werden. Letztendlich musste der Stumpf sehr aufwendig zerkleinert werden, um letzte Glutnester abzulöschen. Dafür kam auch ein sogenanntes Netzmittel im Löschwasser zum Einsatz. Im Einsatz waren 10 Einsatzkräfte unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Tobias Lamers.

Nach 21 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

