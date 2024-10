Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Dibbesdorf/Hondelage, 01.08.2024, 14.15 Uhr

Verfolgungsfahrt zwischen Polizei und E-Scooter-Fahrer

Bereits am 01.08.2024 kam es im Ortsteil Dibbesdorf zu einer Verfolgungsfahrt. Im Rahmen der Streifenfahrt fällt den Polizeibeamten eine männliche Person mit einem nicht zugelassenen E-Scooter auf. Dieser fuhr mit über 90 km/h durch Dibbesdorf. Aufgrund dessen entschlossen sich die Beamten den Fahrer zu kontrollieren. Dieser missachtete jedoch alle polizeilichen Haltezeichen und entzog sich der polizeilichen Kontrolle. Im weiteren Verlauf kam es in Hondelage, Verlängerung Johannesweg, an der dortigen Brücke über die Schunter, zur Gefährdung eines Fußgängers.

Der Fahrer konnte unerkannt entkommen, wurde allerdings von hinten videografiert.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, kräftig, bekleidet mit schwarzem T-Shirt und grauer Jogginghose mit einem nicht zugelassenen E-Scooter BYD 6000W (schwarz, auffällig dicke Reifen). Während der Fahrt trug er einen Helm der Marke Rocketstar, in schwarz mit grauen und gelben Sternen sowie eine Schutzbrille.

Der genutzte E-Scooter und der getragene Helm wurden durch die eingesetzten Beamten später in Dibbesdorf aufgefunden.

Die Person soll zuvor regelmäßig in den Abendstunden mit dem E-Scooter (hier mit installiertem Sitz) den Bereich Hegerdorfstraße/Tiefe Straße in Hondelage befahren haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer geben können. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Braunschweig-Nord unter 0531/4763315.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell