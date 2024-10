Polizei Braunschweig

POL-BS: Hinweise auf zwei Männer, die Kinder ansprechen sollen

Braunschweig (ots)

Max-Osterloh-Platz, 06.10.2024, 18.50 Uhr

Am vergangenen Sonntagabend erhielt die Polizei einen Hinweis, dass ein 10-Jähriger und sein Freund in der Nähe eines Spielplatzes von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde. Unter dem Vorwand, einen Hundewelpen im Auto zu haben, versuchten die Männer die Kinder zu ihrem Auto zu locken. Die eingesetzten Beamten fahndeten umgehend nach den Männern, konnten diese aber nicht mehr antreffen. Der Sachverhalt wurde in der hiesigen Polizeiinspektion zur Bearbeitung aufgenommen. Die Polizei empfiehlt den Eltern, unbedingt Ruhe zu bewahren, um ihre Kinder nicht zu verunsichern. Machen Sie ihren Kindern dennoch bewusst, dass sie ohne elterliche Erlaubnis mit niemanden mitgehen oder in ein fremdes Auto einsteigen dürfen. Zeigen Sie ihren Kindern, wo und wie diese im Notfall Hilfe bekommen können. Wählen Sie in solchen Fällen umgehend den Notruf.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell