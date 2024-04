Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer wirft Möbel aus dem Fenster

Gelsenkirchen (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann, der am späten Montagabend, 8. April 2024, mit seinem Hund in Buer unterwegs war, rief gegen 22.35 Uhr die Polizei. Er wurde beinahe von einem Stuhl getroffen, der aus einem Fenster an der Königgrätzer Straße flog. Als die Beamten eintrafen, nahmen sie Geschrei aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss wahr. Zur Abwehr weiterer Straftaten und zur Feststellung von Personalien verschafften sich die Beamten Zugang zu der Wohnung. Der 43-jährige Wohnungsinhaber verhielt sich äußert unkooperativ, beleidigte und bedrohe die Beamten. Erst als die Beamten das Distanz-Elektro-Impulsgerät androhten, ließ er sich fixieren. Die Polizisten nahmen ihn in Gewahrsam und forderten aufgrund des gesundheitlichen Ausnahmezustandes des Mannes einen Rettungswagen an, der den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Durch die aus dem Fenster geworfenen Möbel wurde auch das Auto eines 64 Jahre alten Anwohners beschädigt. Die Beamten fertigten entsprechende Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell