Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Unfall Polizeibeamte bedroht/ Diebstahl/ Zigarettenautomat aufgebrochen

Iserlohn (ots)

Am Donnerstagmittag ist ein Transporter von der der B 236/ Schwerter Straße abgekommen; die Fahrt endete im Graben vor einem Baum.

Der Fahrer erklärte der Polizei, er sei auf Laub ins Schleudern geraten. Mehrere Zeugen berichteten der Polizei, der Transporter habe auf der kurvenreichen Strecke überholt, sei über weite Strecken über die Gegenfahrbahn oder auf der Mittellinie gefahren, so dass der Gegenverkehr nach rechts habe ausweichen müssen. Der Beifahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, lehnte aber eine Behandlung ab. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest fiel negativ aus, ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Im Laufe der Unfallaufnahme wurde der 47-Jährige aggressiver. Er sollte zur Blutproben-Abnahme zur Wache gefahren werden. Bei seiner Durchsuchung kam ein Einhandmesser zum Vorschein. Als er immer wieder weggehen wollte, legten ihm die Beamten Handfesseln an. Beim Einsteigen in den Streifenwagen bedrohte und beleidigte er die Polizeibeamten. Sie beschlagnahmten seinen Führerschein, untersagten das Führen von erlaubnispflichtigen Fahrzeugen und schrieben Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Genusses berauschender Mittel, grob verkehrswidriger und rücksichtsloser Fahrweise ("verbotenes Kfz-Rennen"), Straßenverkehrsgefährdung, Bedrohung, Beleidigung sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Die Polizei ließ es sicherstellen. Die Polizei bittet weitere Zeugen oder Betroffene, sich zu melden unter Telefon 02374/5029-0.

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen haben sich Unbekannte an der Ecke Am Westhang/Elsterstraße an einem Lkw zu schaffen gemacht. Sie pumpten Dieseltreibstoff ab und demontierten zwei 12-Volt-Batterien.

Drei männliche Personen haben am Donnerstag gegen 4.45 Uhr an der Baarstraße einen Zigarettenautomaten auf geflext. Ein vorbeifahrender Zeuge beobachtete die Täter und alarmierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, waren die Täter mitsamt Inhalt des Automaten verschwunden. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Der Automat erlitt einen Totalschaden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

