Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Adventskonzert des Polizeipräsidiums Mittelhessen und der Katholischen Polizeiseelsorge in Gießen

Gießen (ots)

Gießen: Am Samstag, 02.12.2023, ab 17.00 Uhr, erwartet die Besucherinnen und Besucher in der Pfarrkirche St. Bonifatius, in der Liebigstraße in Gießen, ein musikalischer Weihnachtsgenuss.

Zu ihrem mittlerweile 25. Adventskonzert haben das Polizeipräsidium Mittelhessen und die katholische Polizeiseelsorge namhafte Chöre und das Landespolizeiorchester Hessen gewinnen können. Am Vorabend des 1. Advent sind alle eingeladen sich bei sinnlicher Musik in die Weihnachtszeit tragen zu lassen.

Weihnachtliche Orchestermusik verspricht Dirigent Florian Weber mit seinen Musikerinnen und Musikern des Landespolizeiorchesters Hessen. Das traditionsreiche Blasorchester verspricht eine klangvolle und voluminöse Einstimmung in die Adventszeit.

Mit dem Trio "Krainerlogie" ziehen alpenländliche Weihnachtsklänge in die St. Bonifatius-Kirche ein. Mehrstimmiger Gesang, untermalt von Akkordeon und steirischer Harmonika, Gitarre und Kontrabass machen dieses Trio zu einem besonderen Hörgenuss.

Hochwertigen Chorgesang garantieren die rund 50 Sängerinnen und Sänger von "Vocal Pur". Dirigentin Gabriela Tasnadi leitet den stimmgewaltigen Chor der Sängervereinigung Germania-Eintracht Wißmar, der mit großem musikalischem Können und viel Herzblut vier Weihnachtsstücke singen wird.

Der Kinderchor "Bonissiomo", der St. Bonifatius-Gemeinde, hat am Adventskonzert ein Heimspiel. Die zwischen 6 und 12 Jahre alten Kinder geben dem Adventskonzert eine besondere Note und verleihen dem Abend mit ihrem Weihnachtsgesang eine besinnliche vorweihnachtliche Stimmung.

Anita Vidovic führt die Besucherinnen und Besucher charmant und gewohnt professionell durch das vielfältige und besinnliche Programm.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Die Mitwirkenden treten unentgeltlich auf und unterstützen so den Benefizgedanken des Adventskonzertes. Die Kollekte kommt auch in diesem Jahr einem wohltätigen Zweck zugute.

Guido Rehr, Pressesprecher

