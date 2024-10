POL-MK: Diebe unterwegs

Iserlohn (ots) - Am kommenden Freitag, 18. Oktober gibt es offline in der Stadtbücherei Iserlohn Infos zur Sicherheit in der Online-Welt: Polizei und Verbraucherzentral beraten von 15 bis 17 Uhr gemeinsam an einem Stand über den "sicheren Umgang mit digitalen Medien und Daten". Maren Behrendt von der Verbraucherzentrale Iserlohn und Christoph Preker von der ...

mehr