Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe im Rohbau

Fremder Besuch im Auto

Kierspe (ots)

Diebe im Rohbau

Am Lerchenweg sind Unbekannte in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses eingedrungen und haben diverse Werkzeuge aus dem Inneren entwendet. Die tat ereignete sich zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen, 11:30-08:30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiwache in Meinerzhagen unter 02354/91990 zu wenden.

Besuch im Auto

Eine 43 Jahre alte Frau aus Garbsen war am Samstagabend am Drosselweg unterwegs und versuchte, in einen geparkten Audi einzudringen. Dabei beschädigte sie das Auto mit Kratzern, Zeugen riefen die Polizei. Die Dame konnte schließlich die Heckklappe öffnen und kletterte auf den Beifahrersitz, die Polizei traf ein und überwältigte die Dame. Wie sich herausstellte, war sie erheblich alkoholisiert und wurde zur Verhinderung von Straftaten ins Gewahrsam verbracht. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell