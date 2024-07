Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Lambertus-Kirchplatz/Pavillon des Deutschen Roten Kreuzes durch Brand beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein Pavillon des DRK-Ortsvereins Lüdinghausen ist derzeit im Rahmen der Ascheberger Kirmes an Pfarrheim aufgebaut. Am frühen Montagmorgen (29.07.), gegen 03:30 Uhr, alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Feuerwehr, weil eine Pavillonwand in Brand geraten war. Bei Eintreffen der Feuerwehr war diese allerdings bereits wieder von selbst erloschen. Zum Zeitpunkt des Brandes war der Kirmesbetrieb bereits beendet. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen nicht vor.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell