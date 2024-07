Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, K46/ Betrunken gegen Baum gefahren

Ein Zeuge meldete am Freitag (26.07.24) einen in Schlangenlinien fahrenden VW Transporter. Gegen 15.50 Uhr prallte das Fahrzeug an der K46 in einer leichten Rechtskurve dann gegen einen Baum. Beide Insassen blieben unverletzt, standen jedoch unter deutlichem Alkoholeinfluss. Der 40-jährige Fahrer aus Gescher war nicht in der Lage, sich selbständig aus dem Gurt zu befreien. Nach dem Aussteigen konnte er nur schwankend Richtung Streifenwagen laufen und musste sich fortdauernd an diesem festhalten. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Eine Ärztin entnahm dem Mann auf der Wache eine Blutprobe. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Gescheraners, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

