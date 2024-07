Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240729.1 Kiel: Festnahme nach mehreren Einbrüchen

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

In der Nacht von Sonntag auf Montag nahm die Polizei in Laboe einen 23-jährigen Mann fest, welcher in drei Gewerbebetriebe eingebrochen ist. Auch dürfte er für weitere Taten in jüngerer Vergangenheit im Bereich Laboe verantwortlich sein.

Gegen 2:15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Einbruch in eine Eisdiele in der Strandstraße. Eine Personenbeschreibung des Täters und dessen Fluchtrichtung teilte er der Polizei mit. Kurze Zeit später trafen eine Polizistin und ein Polizist der Polizeistation Heikendorf im Professor-Munzer-Ring auf den bereits polizeibekannten Tatverdächtigen und nahmen ihn fest. Stehlgut in Form von Bargeld konnte die Polizei bei ihm auffinden und sicherstellen.

Weitere Polizeikräfte des Kriminaldauerdienstes und des 4. Polizeireviers stellten an einem Kiosk in der Strandpromenade und einem Restaurant am Hafenplatz ebenfalls frische Einbruchspuren fest. Alle drei Taten gestand der 23-jährige Kieler den Polizeikräften gegenüber. Die Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam und soll im Laufe des Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel dem Haftrichter vorgeführt werden.

Den 23-Jährigen erwarten mehrere Strafverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls. In den letzten Wochen stellte die Polizei 10 ähnliche Taten in Laboe fest. Die Kriminalpolizei Plön übernimmt die Ermittlungen und überprüft, ob der Tatverdächtige auch für diese Taten verantwortlich ist.

Axel Bieler / Staatsanwaltschaft Kiel

Pauline Vogler / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell