POL-KI: 240726.2 Kiel: Fahrzeugführer beschädigt 11 Autos bei Verkehrsunfall

Kiel (ots)

Am frühen Freitagmorgen verlor ein 32-jähriger Mann in Damperhof die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte im weiteren Verlauf 11 parkende PKW. Er ergriff anschließend die Flucht.

Gegen 03:15 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall auf dem Knooper Weg und beobachteten wie ein in Richtung Norden fahrender VW mit mehreren am Straßenrand parkenden PKW kollidierte. Hierbei verlor das verursachende Auto einen Reifen und kam auf der Kreuzung Knooper Weg/ Gutenbergstraße zum Stehen. Der Fahrzeugführer und zwei Mitfahrerinnen hätten laut Angabe der Zeugen das Fahrzeug fluchtartig verlassen und seinen zu Fuß in Richtung Norden entlang des Knooper Wegs gelaufen. Aufgrund der Zeugenbeschreibung konnten Polizeikräfte den Tatverdächtigen in Begleitung der beiden Frauen antreffen und vorläufig festnehmen.

Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, ordnete ein Staatsanwalt Blutprobenentnahmen an. Zudem ordnete er die Beschlagnahme des VW zwecks Spurensicherung an. Im Anschluss kam der Fahrer auf freien Fuß.

Zwischen Lessingplatz und der Gutenbergstraße beschädigte der 32-jährige Fahrer des VW über eine Strecke von circa 200 Metern 11 Fahrzeuge. Das Fahrzeug war nicht versichert.

Gegen den 32-Jährigen leiteten die Polizeibeamten ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Zur Höhe des Sachschadens kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen.

Pauline Vogler

