Blumenthal: Polizei warnt vor vermeintlichen Wasserablesern

In den vergangenen zwei Wochen kam es mehrfach zu Taten von falschen Handwerkern, die sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgaben. Bislang ist ein Schaden von mehreren tausend Euro bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und gibt Hinweise.

Die bis zu drei Täter verschafften sich Zugang zu Wohnungen in den Kieler Stadtteilen Hassee (Braustraße) und Blücherplatz (Scharnhorststraße) sowie in der Blumenthaler Dorfstraße und gaben gegenüber den Bewohnern im Alter zwischen 82 und 89 Jahren an, dass aufgrund eines Wasserschadens in der Nähe Färbemittel in die Wasserleitungen eingeleitet worden sei. Man wolle nun gemeinsam kontrollieren, ob gefärbtes Wasser aus den Anschlüssen der Wohnungen komme. Nachdem alles für korrekt befunden worden sei, hätten die Personen die Wohnungen verlassen. Im Anschluss bemerkten die Geschädigten, dass Bargeld und Schmuck fehlte. In einem Fall wird der Wert des Schmucks auf einen niedrigen fünfstelligen Wert geschätzt.

Die Beschreibung ist relativ ähnlich, so dass es sich um dieselben Personen handeln könnte. Es soll sich um Männer im Alter von etwa 30 Jahren handeln, die fließend hochdeutsch sprachen und gepflegte Kleidung getragen haben sollen. In einem Fall soll eine schlanke, etwa 20-jährige Frau die Arbeitskleidung getragen habe, dabei gewesen sein. Es ist nicht auszuschließen, dass in der Zwischenzeit weitere Personen unbemerkt Zugang erhielten.

Das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei führt die Ermittlungen. Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich der Anschriften auffällige Personen bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Grundsätzlich raten wir dazu, fremden Personen keinen Einlass in die eigenen vier Wände zu gewähren. Seien Sie stets misstrauisch, wenn Ihnen Notlagen vorgetragen werden oder vermeintliche Handwerker plötzlich vor der Tür stehen. Fragen Sie bei Ihrer Hausverwaltung nach, ob diese Handwerker beauftragt hat.

Sollten Sie dennoch Personen Zutritt gewähren, lassen Sie sich eine Auftragsbescheinigung oder einen Ausweis zeigen und fotografieren Sie diesen gegebenenfalls. Schließen Sie eigenständig die Haustür hinter sich, damit keine weiteren Personen unbemerkt in die Wohnung gelangen können. Lassen Sie nicht zu, dass sich die Personen alleine in Räumen aufhalten. Informieren Sie im Zweifel Nachbarn oder Angehörige und die Polizei über 110.

Weitere Informationen und Präventionshinweise zum Thema finden sich hier: https: // www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen

