Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Einbrüche in Häuser - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bislang Unbekannte sind am Donnerstag (18. Januar) in Häuser in Bergheim und Brühl eingebrochen. In einem Fall entwendeten die Täter Bargeld. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei fahndet nach dem Einbruch in ein Haus an der Straße "Am Inselweiher" in Brühl nach einem Mann, der zur Tatzeit eine helle Jacke und eine Kopfbedeckung trug. Ersten Informationen zufolge beschädigte er gegen 5 Uhr die Scheibe einer Terrassentür und drang so in das Gebäude ein. Ob der Einbrecher etwas entwendete, ist Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

In Quadrath-Ichendorf brachen am Donnerstagabend zwischen 18 Uhr und 23.30 Uhr Täter in ein Haus im Bereich der Straße "Wacholderweg" ein. Laut ersten Ermittlungen schlugen der oder die Unbekannten die Glasscheibe eines Fensters ein, betraten die Wohnräume und entwendeten Bargeld.

Polizisten sicherten in beiden Fällen Spuren und fertigten Strafanzeigen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell