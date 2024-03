Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin in Neubrandenburg - Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots)

Am 23.03.2024 ereignete sich um 16:00 Uhr im Kreuzungsbereich der Woldegker Straße / Umgehungsstraße B 96n in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin. Eine 80-jährige Frau befuhr mit ihrem Fahrrad den rechtsseitig befindlichen Radweg der Woldegker Straße aus Richtung Innenstadt kommend. Hier wollte sie die Umgehungsstraße in Richtung Oststadt überqueren. Eine 62-jährige Fahrerin eines Pkw befuhr die Woldegker Straße in gleicher Richtung und wollte nach rechts in die Umgehungsstraße einbiegen. Hierbei beachtete sie nicht die von rechts kommende Radfahrerin. In der weiteren Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fahrradfahrerin, welche dadurch auf die Fahrbahn stürzte. Bei dem Sturz erlitt die 80-jährige Frau schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht und dort stationär aufgenommen. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 350,- EUR. Im Auftrag Olaf Haase Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg

