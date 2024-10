Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mülltonnen-Brände

Halver (ots)

Am Freitag kurz nach 18 Uhr brannte an der Bahnhofstraße eine Mülltonne. Sie wurde durch das Feuer komplett zerstört. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Am Sonntag kurz vor 9 Uhr stand unter dem Vordach des ehemaligen Kindergartens im Bächerhof eine Mülltonne in Brand. Ein hatte einen lauten Knall gehört und als er kurz darauf aus dem Fenster schaute, das Feuer entdeckt. Der löschte den Brand. Die Polizei stellte fest, dass die Scheiben der Eingangstür am ehemaligen Kita-Gebäude eingeschlagen wurden. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

