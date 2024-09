Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hatzenbühl - Fahrradfahrer angefahren und geflüchtet

Hatzenbühl (ots)

Am 26.09.24 um 06.30h fuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in Hatzenbühl in der Kirchstraße und wollte nach links in den Feigenberg abbiegen. Dazu zeigte er seinen Abbiegevorgang mit seinem ausgestreckten linken Arm an. Ein hinter ihm fahrender PKW überholte dennoch und erfasste den Radfahrer mit seinem Fahrzeug. Der Radfahrer stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem flüchtenden PKW soll es sich um einen dunklen PKW der Marke KIA handeln. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder einem dunklen KIA, der sich zur Unfallzeit im Bereich Hatzenbühl bewegt hat, machen? Zeugen sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell