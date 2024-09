Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Weißer Citroën nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Landau (ots)

Am 26.09.2024 befuhr eine 30-jährige VW-Fahrerin gegen 16:20 Uhr die Queichheimer Hauptstraße in Landau in Fahrtrichtung Mörlheim. An einer Engstelle kollidierte sie mit einem entgegenkommenden PKW. Bei dem PKW soll es sich um einen weißen Citroën, eventuell C4, gehandelt haben. Dieser flüchtete im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenshöhe am PKW VW beträgt circa 200 Euro, der PKW Citroën müsste im Bereich der Fahrerseite beschädigt sein. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

