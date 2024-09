Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Vermisstensuche erfolgreich beendet

Germersheim (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung: https://s.rlp.de/wIseVg9. Am heutigen Tag wurde die Suche nach dem vermissten 74-Jährigen unter anderem mit einem Polizeihubschrauber fortgesetzt. Dieser konnte den Vermissten gegen 13.00 Uhr in einem schlecht einsehbaren Gebüsch im Bereich "An Fronte Beckers" auffinden. Mit einer leichten Unterkühlung wurde er zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und die zahlreichen Hinweise.

Es wird darum gebeten, das Bild des Vermissten nicht weiter zu teilen und dieses zu löschen.

