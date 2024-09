Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Schwerer Verkehrsunfall auf A65

Kandel (ots)

Am 25.09.24 gegen 21.40h ereignete sich auf der A65 bei Kandel-Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen ein Verkehrsunfall mit einem schwer- und drei leichtverletzen Personen. Ein 50-jähriger LKW-Fahrer aus Georgien stand mit seinem Sattelschlepper kurz hinter der Anschlussstelle Kandel-Süd in der Nothaltebucht. Aus der Nothaltebucht fuhr er los, ohne auf den durchgehenden Verkehr auf der A65 zu achten. Dort fuhren ein BMW und ein Toyota auf der rechten Spur. Der vorausfahrende BMW leitete umgehend eine Gefahrenbremsung ein. Die Toyota-Fahrerin dahinter erkannte die Situation zu spät und fuhr in das Heck des vor ihr bremsenden Fahrzeuges. Die beiden PKW schleuderten im Anschluss über die zweispurige Autobahn bis zum Stillstand. Zu einer Kollision mit dem LKW kam es nicht. Die drei Insassen des BMW, darunter ein 2 Monate alter Säugling, wurden leicht verletzt. Die 62-jährige Fahrerin des Toyota wurde schwer verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die A65 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge mehrere Stunden gesperrt.

