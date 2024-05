POL-VIE: Laminatbretter brennen in Unterführung

Tönisvorst-St.Tönis (ots) - Am Samstag, den 11. Mai, kam es in der Straße Lenenweg in St. Tönis, um 09:10 Uhr während der Geschäftszeit, zu einem Brand in einer Entsorgungshalle. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Halle bereits in Flammen, was eine starke Rauchentwicklung zur Folge hatte. Wie es genau zu dem Brand kommen konnte, wird derzeit ermittelt. Ein Mitarbeiter wurde durch den Brand leicht verletzt. Außerdem ist das Dach durch den Brand beschädigt ...

