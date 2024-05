POL-VIE: Zwei Motorräder aus Garage gestohlen - Haben Sie Hinweise?

Viersen (ots) - In der Nacht zu Montag nahm ein Taxifahrer am Alten Markt in Mönchengladbach einen Fahrgast auf, die Fahrt ging Nach Viersen bis zur Straße 'An den Herreneichen'. Als der Gast ausgestiegen war, fragte er den Taxifahrer, ob dieser ihm Geld wechseln könne. Als der Fahrer sein Portemonnaie in die Hand nahm, griff der Mann zu und verschwand mit dem Portemonnaie in Richtung Donker Weg. Der Täter ist etwa 22 ...

