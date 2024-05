POL-VIE: Mehrere Meter Starkstromkabel gestohlen - Haben Sie Hinweise?

Brüggen-Genholt (ots) - Am Sonntag, gegen 14 Uhr kam es in der St.-Barbara-Straße im Depotgelände zu einem Unfall zwischen zwei Pedelec-Fahrenden. Die 68-Jährige und der 74-Jährige, beide aus Brüggen waren zusammen unterwegs. Beide fuhren nebeneinander her, als sie mit ihren Lenkern aneinander kamen und aufgrund dessen beide stürzten. Dabei wurden beide leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. /jk (391) ...

