Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen - Baum stürtzte auf Pkw

Eichsfeld (ots)

Mit einem Schrecken kam die 54-jährige Fahrerin eines Pkw Audi davon, als sie am Donnerstag, 28.03.2024 gegen 19:00 Uhr die Landstraße zwischen Uder und Heiligenstadt befuhr. Zu diesem Zeitpunkt stürzte ein Baum vom rechten Fahrbahnrand auf den in Bewegung befindlichen Pkw der 54-jährigen. Die Frau blieb unverletzt, jedoch entsand an ihrem Pkw Sachschaden. In der Folge musste das Fahrzeug abgeschleppt werden.

